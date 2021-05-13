Названо число пострадавших за сутки на палестинских территориях

За минувшие сутки вследствие нынешней эскалации между палестинцами и израильтянами на палестинских территориях пострадали 349 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинский офис Красного полумесяца.
Озвученная цифра — это общее число ранений и травм, с которыми
Больше всего ранения — 206 — зафиксировано в секторе Газа. Их причиной стали бомбовые удары.
Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
По данным министра здравоохранения сектора Газа, до 109 человек увеличилось количество палестинцев, погибших за три дня в результате авиаударов со стороны Израиля по анклаву. Пострадали более 600 человек.