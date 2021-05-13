Названо число пострадавших за сутки на палестинских территориях

https://static.news.ru/photo/9cbca56c-5333-11e9-9807-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abed/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За минувшие сутки вследствие нынешней эскалации между палестинцами и израильтянами на палестинских территориях пострадали 349 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинский офис Красного полумесяца.

Озвученная цифра — это общее число ранений и травм, с которыми пришлось столкнуться бригадам медиков на Западном берегу, в Газе и Иерусалиме. Основные травмы на территориях Западного берега получены при использовании израильской полицией слезоточивого газа и применении резиновых пуль.

Больше всего ранения — 206 — зафиксировано в секторе Газа. Их причиной стали бомбовые удары.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.

По данным министра здравоохранения сектора Газа, до 109 человек увеличилось количество палестинцев, погибших за три дня в результате авиаударов со стороны Израиля по анклаву. Пострадали более 600 человек.