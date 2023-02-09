Названа новая причина землетрясений в Турции Геофизик Пулинец назвал ядерные испытания причиной землетрясений в Турции

Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency/Global Look Press

Причиной масштабных землетрясений в Турции могут являться испытания ядерного оружия в атмосфере и под землей, сообщил MK.RU главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец. По его словам, существуют определенные триггеры, вызывающие землетрясения. Такие триггеры могут быть связаны также с новолунием и полнолунием. Ученый отметил, что природная катастрофа в Турции произошла в новолуние.

Триггеры бывают разными. Наполняют водохранилище, земная кора деформируется, и там может произойти землетрясение, — отметил Пулинец.

Эксперт допускает, что недавние землетрясения могут стать триггером для городов в радиусе двух тысяч километров. В зону действия попадают Азербайджан, Туркмения и Аравийский полуостров.

Потому что радиус его зависит от магнитуды. Это порядка 2000 км. Вот в этом радиусе возможны какие-то явления. Могут быть стимулированные землетрясения, — сказал эксперт.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, погиб 12 391 человек. Пот сведениям СМИ, число пострадавших достигло 63 тысяч.

В Турции объявлен семидневный общенациональный траур. В десяти провинциях, которых затронуло землетрясение, ввели чрезвычайное положение на три месяца.