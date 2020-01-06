https://static.news.ru/photo/fa2604dc-317c-11ea-ba7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danny Gys/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

НАТО сохраняет своё присутствие в Ираке и возобновит работу своей миссии в стране, когда позволят условия по безопасности.

Мы готовы продолжать нашу подготовку и наращивание потенциала, когда позволит ситуация, — сообщил ТАСС источник в Североатлантическом альянсе.

Представитель организации подтвердил информацию о том, что НАТО вывел часть контингента из Ирака. Сейчас Альянс принимает все меры для защиты своих сотрудников, которые находятся в этом регионе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Хорватия вывела войска из Ирака. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО.