НАТО сохраняет своё присутствие в Ираке и возобновит работу своей миссии в стране, когда позволят условия по безопасности.
Мы готовы продолжать нашу подготовку и наращивание потенциала, когда позволит ситуация, —
сообщилТАСС источник в Североатлантическом альянсе.
Представитель организации подтвердил информацию о том, что НАТО вывел часть контингента из Ирака. Сейчас Альянс принимает все меры для защиты своих сотрудников, которые находятся в этом регионе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Хорватия вывела войска из Ирака. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО.
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