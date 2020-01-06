Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что операция, в ходе которой были атакованы военные базы в Ираке, используемые американцами, носила название «Мученик Сулеймани».
КСИР распространил официальное заявление, в котором сказано, что при атаке было использовано несколько десятков ракет класса «земля-земля» и в ходе операции военно-воздушная база США разрушена,
Как писал NEWS.ru ранее, президента США Дональда Трампа информировали о ракетных обстрелах аэропорта Эрбиле и базы ВВС Айн аль-Асад. Пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм сообщила, что президент следит за ситуацией.
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