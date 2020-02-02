Главы внешнеполитических ведомств Турции и Ирана Мевлют Чавушоглу и Джавад Зариф обсудили так называемую сделку века по урегулированию палестино-израильского конфликта в ходе телефонного разговора.
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Как сообщал NEWS.ru, 28 января президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль, согласно «сделке века», должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан).
1 февраля глава Палестины Махмуд Аббас объявил о разрыве всех отношений с США из-за недовольства условиями предложенного Вашингтоном соглашения.
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