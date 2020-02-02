https://static.news.ru/photo/79aee0e4-45cc-11ea-acb4-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу Фото: Mustafa Kaya/www.imago-images.de/Global Look Press

Главы внешнеполитических ведомств Турции и Ирана Мевлют Чавушоглу и Джавад Зариф обсудили так называемую сделку века по урегулированию палестино-израильского конфликта в ходе телефонного разговора.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Ирана. Стороны обсудили ситуацию в исламском мире и в «оккупированной Палестине». Собеседники солидарно признали потребность «решительной позиции исламского мира по отношению к продаже Палестины».

Как сообщал NEWS.ru, 28 января президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль, согласно «сделке века», должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан).

1 февраля глава Палестины Махмуд Аббас объявил о разрыве всех отношений с США из-за недовольства условиями предложенного Вашингтоном соглашения.