Миранчук «освободил» женщин Ирана: что осталось за кадром матча сборной На товарищеский матч между Россией и Ираном стал первым за долгое время, куда пустили иранских болельщиц. Как они пробивают путь к трибунам?

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Тегеран. Стадион «Азади». Товарищеский матч Иран — Россия

Накануне в Тегеране состоялся товарищеский футбольный матч между сборными России и Ирана. Спортивное событие особенно порадовало местных женщин, которым впервые более чем за год разрешили поболеть за национальную команду на стадионе. До этого их пускали на трибуны с большими ограничениями, так что нынешний матч стал прорывом. Как приезд российской сборной скрасил жизнь иранок — в материале NEWS.ru.

Почему иранок редко пускают на стадионы

Тот факт, что иранок пустили посмотреть на игру с российской сборной с трибун стадиона, стал для всех большой неожиданностью. Хотя законодательного запрета в стране нет, по факту женщинам в Иране по-прежнему не разрешают лично присутствовать на спортивных мероприятиях по религиозным и этическим соображениям.

Присутствовать на стадионе им разрешают в исключительных случаях — раз в несколько лет. Так, до матча с российской сборной иранок целый год не пускали ни на одно футбольное мероприятие. До этого им пришлось ждать еще три года.

Напомним, в январе 2022-го, во время отборочных к ЧМ-2022, женщины смогли попасть на игру национальной сборной против Ирака только благодаря международной футбольной ассоциация ФИФА, которая пригрозила Ирану дисквалификацией за сексизм. Иранские власти тогда пошли на уступки и выпустили ограниченную партию женских билетов под международным давлением.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Иранские болельщицы дорвались до трибун

Как иранки болели за своих, потратив на дорогу 12 часов

Товарищеский матч, завершившийся со счетом 1:1 (за нашу сборную гол забил Антон Миранчук), прошел на поле стадиона Азади в иранской столице. Это один из крупнейших спортивных комплексов в мире, где в 1975 году даже спел известный американский певец и актер Фрэнк Синатра.

Узнав, что консервативные власти на этот раз разрешили женщинам посетить мероприятие, иранки со всей страны направились в столицу. Не часто им удается вживую поболеть за любимую команду, которую тут называют «Тим Мелли» (Team Melli), что значит «национальная сборная». «Я очень рада, что мы, женщины, получили возможность своими глазами увидеть, как играет наша сборная. Ради „Мелли“ я провела в дороге 12 часов», — говорит 29-летняя Фатиме из древнего города Нишапур на северо-востоке страны.

Тысячи иранок с лицами, раскрашенными в цвета национального флага, заполнили стадион, выкрикивая слоганы в поддержку родной команды.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Игрок сборной Ирана Саид Эззатоллахи (слева) и игрок сборной России Антон Миранчук в товарищеском матче между сборными России и Ирана

Почему Иран пустил женщин посмотреть на россиян

Послабление связывают с антиправительственными протестами, которые идут в стране уже несколько месяцев, с 16 сентября 2022 года. Они начались с «женской повестки» — из-за гибели 22-летней Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за неправильно повязанный платок. Позже девушка скончалась в участке — предположительно из-за побоев.

Учитывая, что все это время протестующие требовали, чтобы женщинам дали больше прав и свобод, иранское правительство решило наконец пойти на уступки и дать иранкам посмотреть на игру против России.

Как в Иране разгорелся скандал из-за «Зенита»

К слову, прошлый футбольный матч местного футбольного клуба против российской команды вызвал в Иране довольно большой скандал. Так, 17 февраля в городе Исфахан состоялся матч между иранским клубом «Сепахан» и российским «Зенитом». Местных возмутило, что чиновники пустили на мероприятие российских болельщиц, но категорически запретили вход иранкам.

«Что же такого есть на стадионах, что не подходит иранкам, но подходит россиянкам?» — задавалась вопросом местная оппозиционная газета Shargh.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Болельщица сборной Ирана перед началом товарищеского со сборной России

Иранка переоделась мужчиной, чтобы попасть на стадион

Тема женщин и футбола довольно болезненна для иранского общества. С 2005 года правительство несколько раз обещало разрешить женщинам без ограничений приходить на стадионы и болеть за любимые футбольные команды, но каждый раз вмешательство консерваторов, а порой и самого верховного лидера Али Хаменеи сводило все усилия на нет.

Самый резонансный случай произошел 2019 году, когда у местных болельщиц появилась своя мученица — Сахар Ходаяри. Тогда 29-летняя иранка переоделась в мужчину, чтобы попасть на футбольный матч любимой сборной, но ее заметила и задержала охрана. Местный суд решил отправить девушку в тюрьму на шесть месяцев. Однако вскоре она скончалась.

Занимавший тогда пост президента Хасан Рухани попытался воспользоваться ситуацией, чтобы навсегда открыть трибуны для всех желающих. Но давление консерваторов не позволило ему реализовать эти планы. «Они заявляют, что на футбольных стадионах говорят вульгарные вещи и поэтому женщинам не следует находиться там. А я спрашиваю: если наши мужчины говорят неуместные вещи, почему должны женщины должны за это расплачиваться?» — рассуждал Рухани.

Фото: wikipedia.org Иранская футбольная болельщица Сахар Ходаяри скончалась после акции протеста

Есть ли шанс, что с иранок снимут запрет на посещение матчей?

Формально Иран снял все ограничения в 2022 году, чтобы ФИФА не исключила иранскую сборную из международного чемпионата. Но на практике ничего не поменялось.

Поскольку Иран — консервативная исламская страна, местные власти стараются не допускать смешения женщин и мужчин в общественных местах. Местные богословы убеждены: контакт людей разного пола, особенно в условиях эмоционального спортивного матча, может натолкнуть болельщиков на мысли о грехе и распутстве.

К тому же считается, что маскулинная атмосфера футбольных мероприятий может негативно сказаться на психике скромной иранской женщины. Мол, толпы кричащих мужчин с оголенными торсами — совсем не то, на что должна смотреть благочестивая иранка.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Болельщицы ждут начала товарищеского матча между сборными России и Ирана

Впрочем, сами иранки надеются, что допуск женщин на матч с российской командой станет началом новой эпохи. «Я очень рада быть здесь, так как это мой первый футбольный матч. Надеюсь, что женщины теперь всегда смогут посещать стадионы во время игр национальной сборной и матчей лиги», — поделилась 27-летняя бухгалтер Фарзане с агентством AFP. Однако своего настоящего имени она попросила не называть — страх еще остался.