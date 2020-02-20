https://static.news.ru/photo/35df8238-535a-11ea-b2f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Xinhua/Global Look Press

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олег Журавлёв отчитался о ситуации в идлибской зоне деэскалации. По его словам, за прошедшие сутки было зафиксировано 36 обстрелов.

В частности, незаконные террористические группировки обстреляли по пять населённых пунктов в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама, а также девять в провинции Латакия.

Все мероприятия в рамках патрулирования прошли в соответствии с утверждёнными планами, без происшествий, — добавил Журавлёв.

NEWS.ru передавал ранее, что гостелевидение Сирии сообщило о воздушной атаке на побережье Средиземноморья. Налёт на город Джебла зафиксировали сирийские системы ПВО.