Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олег Журавлёв отчитался о ситуации в идлибской зоне деэскалации. По его словам, за прошедшие сутки было зафиксировано 36 обстрелов.
В частности, незаконные террористические группировки обстреляли по пять населённых пунктов в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама, а также девять в провинции Латакия.
Все мероприятия в рамках патрулирования прошли в соответствии с утверждёнными планами, без происшествий, — добавил Журавлёв.
NEWS.ru передавал ранее, что гостелевидение Сирии сообщило о воздушной атаке на побережье Средиземноморья. Налёт на город Джебла зафиксировали сирийские системы ПВО.
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