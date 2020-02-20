Фото: Фото: wikipedia.org/The U.S. Army /Public domain

Министр обороны Израиля Нафтали Беннетт заявил о подготовке наступления на иранские группировки в Сирии. Также давление на исламскую республику будет усилено и в других странах.

Ирану нечего искать в Сирии. Израиль переходит от оборонительной концепции к наступательной, и голова осьминога должна быть ослаблена и уничтожена, — цитирует Беннетта Al Masdar. Ранее NEWS.ru сообщал, что Иерусалим...