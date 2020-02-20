Гостелевидение Сирии сообщило о воздушной атаке на побережье Средиземноморья. Налёт на город Джебла зафиксировали сирийские системы ПВО.
Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла, —
цитируетсообщение РИА Новости.
Отмечается, что рядом с этим городом расположен аэродром Хмеймим. На нём базируются базы ВКС.
NEWS.ru информировал ранее, что Израиль готовится к нападению на иранские группировки в Сирии и других странах.
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