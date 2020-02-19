https://static.news.ru/photo/32bb0eb2-5353-11ea-aca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Bukvoed/wikipdia.org/CC BY 4.0

Министр обороны Израиля Нафтали Беннетт заявил о подготовке наступления на иранские группировки в Сирии. Также давление на исламскую республику будет усилено и в других странах.

Ирану нечего искать в Сирии. Израиль переходит от оборонительной концепции к наступательной, и голова осьминога должна быть ослаблена и уничтожена, — цитирует Беннетта Al Masdar.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иерусалим после запуска ракет с территории сектора Газа по еврейскому государству отменил послабления для жителей анклава. Помимо этого, палестинцы лишились 500 торговых договоров и прав на импорт цемента.