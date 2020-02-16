Иерусалим после запуска ракет с территории сектора Газа по еврейскому государству отменил послабления для жителей анклава, рассказал координатор деятельности израильского правительства на палестинских территориях Камиль Абу Рукун.
Палестинцы лишились 500 торговых договоров и права на импорт цемента,
Израильские военные могут нанести сокрушительный удар по террористическим организациям и группировкам в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Позднее вооружённые силы Израиля ответили на запуск ракеты из Газы ударами по позициям палестинского радикального движения.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Ранее NEWS.ru сообщал, что Биньямин Нетаньяху может столкнуться с очередным преследованием, однако на этот раз — в связи со своей избирательной кампанией. Минюст еврейского государства приступил к расследованию случая массовой утечки данных из приложения Elector, которое служит для премьерской партии «Ликуд» инструментом предвыборной агитации.
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