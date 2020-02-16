https://static.news.ru/photo/307edada-50a5-11ea-868a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammed Qarout Idkaidek/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иерусалим после запуска ракет с территории сектора Газа по еврейскому государству отменил послабления для жителей анклава, рассказал координатор деятельности израильского правительства на палестинских территориях Камиль Абу Рукун.

Палестинцы лишились 500 торговых договоров и права на импорт цемента, пишет РИА Новости. Радикалы обстреляли юг Израиля 15 февраля 2020 года. Они выпустили две ракеты.

Израильские военные могут нанести сокрушительный удар по террористическим организациям и группировкам в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Позднее вооружённые силы Израиля ответили на запуск ракеты из Газы ударами по позициям палестинского радикального движения.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнули , что винят ХАМАС во всех терактах, совершаемых из Газы. Ранее пресс-служба армии сообщила, что был зафиксирован запуск ракеты по территории Израиля, сирены сработали в городе Сдерот.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Биньямин Нетаньяху может столкнуться с очередным преследованием, однако на этот раз — в связи со своей избирательной кампанией. Минюст еврейского государства приступил к расследованию случая массовой утечки данных из приложения Elector, которое служит для премьерской партии «Ликуд» инструментом предвыборной агитации.