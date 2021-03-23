МИД: Россия отслеживает угрозу ИГ в Афганистане

https://static.news.ru/photo/b2586212-8c84-11eb-900a-96000091f725_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

На севере Афганистана по-прежнему существует угроза деятельности террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и Москва отслеживает её. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Эта угроза сохраняется, и мы внимательно отслеживаем её, — цитирует его РИА Новости.

Дипломат добавил, что проблемой террористической угрозы необходимо плотно заниматься, «пока она не окрепла». Особенно в тех случаях, когда речь идёт о такой опасной организации, как ИГ.

В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). В сентябре 2020 года между афганскими властями и талибами начались мирные переговоры. Последние утверждают, что защищают страну от боевиков ИГ и отрицают свои связи с террористами.

Как писал NEWS.ru, в Кабуле выразили готовность разделить полномочия с талибами, как это предложили США. При этом в совете по национальному примирению подчеркнули, что соглашение между сторонами должно быть детально проработано.