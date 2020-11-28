МИД ОАЭ сделал заявление в связи с убийством иранского учёного

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Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) осуждают убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и призывают все стороны проявить сдержанность, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства страны.

МИД ОАЭ акцентировал внимание на напряжённой ситуации в регионе и заявил о важности максимальной сдержанности, чтобы не допустить «сползания на новый уровень нестабильности», передаёт ТАСС.

«Нестабильность и вызовы безопасности, стоящие перед нашим регионом, заставляют нас избегать действий, которые могут привести к эскалации, угрожая его стабильности. Исходя из твёрдой убеждённости в необходимости поиска всех составляющих этой стабильности, ОАЭ осуждают презренное убийство г-на Мохсена Фахризаде, которое может разжечь региональный конфликт», — говорится в заявлении ведомства.

27 ноября в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР), занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Покушение на физика в Тегеране назвали терактом.

Президент Ирана Хасан Рухани возложил ответственность за убийство Фахризаде на Израиль. В ООН призвали страны к сдержанности и подчеркнули необходимость не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке после убийства иранского физика.

Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель комиссии национальной безопасности парламента Ирана Абольфазль Амуйи заявил, что убийство Фахризаде организовали израильские спецслужбы с возможным привлечением разведок других стран. Такое заявление политик сделал по итогам закрытого заседания парламента, на котором присутствовали представители Минобороны и разведки Ирана.