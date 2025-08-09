Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 11:02

МИД Ирана назвал подписание декларации между Баку и Ереваном шагом к миру

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подписание в Вашингтоне мирной декларации между Баку и Ереваном является важным шагом на пути к миру в регионе Закавказья, заявили в Министерстве иностранных дел Ирана. В то же время Тегеран выразил обеспокоенность негативными последствиями иностранного вмешательства, подрывающего безопасность в регионе.

Приветствуя финализацию текста мирной декларации двумя странами, Исламская Республика Иран считает это событие важным шагом на пути к достижению прочного мира в регионе, — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что создание путей коммуникации и снятие блокировки их сетей будут служить безопасности и развитию народов региона, если будут реализовываться в рамках соблюдения территориальной целостности, взаимных интересов, а также национального суверенитета стран, без иностранного вмешательства.

В ведомстве добавили, что Иран готов продолжать сотрудничество с Арменией и Азербайджаном для защиты мира и экономического развития региона, в том числе в рамках платформы 3+3, включающей страны Южного Кавказа и их соседей — РФ, Иран и Турцию.

8 августа президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку. Мероприятие состоялось в Белом доме.

Позднее правительство Армении опубликовало текст совместной декларации Еревана и Баку. Одним из семи пунктов документа стала договоренность о создании коридора между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью через Армению.

Иран
Азербайджан
Армения
декларации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина смерти народного артиста России Краско
Популярная российская легкоатлетка заговорила о смене гражданства
Силовики раскрыли данные полковника ВСУ, гонящего бойцов на «мясные штурмы»
Ученые создали 3D-модель страшного вируса, переносимого клещами
Критика СВО, отъезд из Белоруссии, концерт в Варшаве: куда пропал Макс Корж
Медиков встревожило состояние Розенбаума
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом прибыл на Землю
«Символ петербургского театра»: Беглов выразил соболезнования родным Краско
Двоих любителей старины заключили под стражу за археологические раскопки
Карасин рассказал, как Захарова изменила восприятие МИД
Мать футболиста Тарасова обманули на 6 млн рублей
Warner Bros. взялась за экранизацию легендарной аркады
Россиянам предложили пересчитать воробьев
Спортсмена-рекордсмена увезли на коляске после забега
Мошенники придумали новую схему для обмана с доставкой косметики
Аэропорт одного российского города снял ограничения на рейсы
Стали известны подробности ЧП с затонувшим буксиром
Щит ВСУ разгромлен, Зеленский готов к сделке: что будет дальше
Пристрастие к играм, мечты о режиссуре, дочь: как живет Дмитрий Паламарчук
Мирные жители пострадали в результате атаки БПЛА на Кубань
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.