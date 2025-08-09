МИД Ирана назвал подписание декларации между Баку и Ереваном шагом к миру

МИД Ирана назвал подписание декларации между Баку и Ереваном шагом к миру

Подписание в Вашингтоне мирной декларации между Баку и Ереваном является важным шагом на пути к миру в регионе Закавказья, заявили в Министерстве иностранных дел Ирана. В то же время Тегеран выразил обеспокоенность негативными последствиями иностранного вмешательства, подрывающего безопасность в регионе.

Приветствуя финализацию текста мирной декларации двумя странами, Исламская Республика Иран считает это событие важным шагом на пути к достижению прочного мира в регионе, — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что создание путей коммуникации и снятие блокировки их сетей будут служить безопасности и развитию народов региона, если будут реализовываться в рамках соблюдения территориальной целостности, взаимных интересов, а также национального суверенитета стран, без иностранного вмешательства.

В ведомстве добавили, что Иран готов продолжать сотрудничество с Арменией и Азербайджаном для защиты мира и экономического развития региона, в том числе в рамках платформы 3+3, включающей страны Южного Кавказа и их соседей — РФ, Иран и Турцию.

8 августа президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку. Мероприятие состоялось в Белом доме.

Позднее правительство Армении опубликовало текст совместной декларации Еревана и Баку. Одним из семи пунктов документа стала договоренность о создании коридора между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью через Армению.