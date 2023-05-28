Мэр Стамбула рассказал, что ждет Россию при победе Кылычдароглу на выборах Мэр Стамбула: Кылычдароглу в случае победы на выборах сохранит партнерские отношения РФ и Турции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В том случае, если турецкий оппозиционный политик Кемаль Кылычдароглу победит на выборах президента страны, он сохранит добрососедские отношения с Россией, заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу. По его словам, которые приводит издание Gerçek Gündem, Россия является для Турции ключевым партнером. При этом он отметил, что Кылычдароглу продолжит взаимодействовать и с другими странами, с которыми у Турции сложились партнерские отношения.

Все эти столетия Турция уделяла внимание построению особых отношений с соседями. <...> И в этом контексте мы хотим, чтобы Россия была одним из самых крупных наших союзников. Наша команда принципиально настроена укреплять отношения с Россией, вести с ней внешнюю политику на самом высоком уровне и выстраивать отношения на базе подходящего и Турции, и России сотрудничества, — сказал Имамоглу.

Ранее в Турции официально стартовал второй тур президентских выборов. По прогнозам турецких СМИ, победу на них может одержать действующий лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган. Предполагается, что ему удастся набрать порядка 53% голосов. Голосовавшие за него в первом туре объяснили свой выбор тем, что доверяют нынешнему президенту и верят в него. Они также отметили, что глава государства выполняет свои обещания, его пребывание у власти будет означать стабильность.