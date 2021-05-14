Медики эвакуировали более 130 пострадавших после инцидента в Гиват-Зеэве

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Заместитель помощника главы Госдепартамента США по делам Израиля и Палестины Хади Амр прибыл в Тель-Авив для содействия перемирию в регионе. С ним встретился израильский министр обороны Бени Ганц, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Подробности этой встречи пока не приводятся. В посольстве США в Израиле заявили, что представитель Госдепа приехал в страну, чтобы подтвердить необходимость совместной работы для установления мира с учётом права Израиля...