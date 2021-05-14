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Ближний Восток

Медики эвакуировали более 130 пострадавших после инцидента в Гиват-Зеэве

21:16, 16 мая 2021
Фото: unsplash.com

После обрушения трибуны в израильском поселении Гиват-Зеэв медики эвакуировали более 130 пострадавших. Об этом сообщает служба скорой помощи «Маген Давид Адом».

После инцидента в Гиват-Зеэве медики направили в больницы 132 раненых, состояние пятерых из них оценивается как тяжёлое, у восьмерых — среднее, у 119 лёгкие ранения, — говорится в сообщении медиков.

Ранее речь шла о двух погибших и 60 пострадавших.

Инцидент в израильском поселении Гиват-Зеэв произошёл в воскресенье, 16 мая. Трибуна синагоги, на которой находились десятки людей, обрушилась. Это случилось вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот.

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