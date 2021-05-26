Лишают прописки: Китай вытесняет авиацию США из ОАЭ

Администрация президента Джо Байдена засомневалась в необходимости завершать дорогостоящую сделку по продаже многоцелевых истребителей F-35 властям Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Причина кроется в предполагаемом укреплении связей между Абу-Даби и Пекином в сфере безопасности. На его признаки обратило внимание американское разведсообщество, которое в последние две недели заметило странную активность грузовых самолётов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в аэропортах Эмиратов.
О том, что США теперь сомневаются в целесообразности отправки F-35 в ОАЭ, сообщили американские официальные лица в
Санкцию на продажу истребителей властям ОАЭ дала ещё администрация экс-президента Дональда Трампа. В официальном уведомлении в адрес Конгресса речь шла об отправке до 50 истребителей F-35, 18 разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B и некоторых других передовых системах вооружений. Общая стоимость контракта оценивалась в $23,37 млрд. После прихода Байдена к власти американская сторона притормозила реализацию сделки, чтобы «изучить транзакции». Несмотря на то, что аналитики сочли это признаком готовности полностью отказаться от уже согласованного контракта, процесс оказался рутинной процедурой в условиях транзита власти в Вашингтоне.
Нарушение условий
В апреле влиятельное издание The Hill со ссылкой на источники
Мы можем подтвердить, что американская администрация намерена двигаться вперёд с предполагаемой продажей вооружений ОАЭ, несмотря на то что мы продолжаем изучать детали и консультироваться с должностными лицами из ОАЭ, — заявил источник The Hill в Госдепартаменте.
Однако американская сторона выражала на тот момент готовность поставить многоцелевые истребители в монархию не раньше 2025 года, потому что Вашингтону принципиально важно убедиться в том, что «любая передача оборонной продукции будет отвечать общим стратегическим целям по построению более прочного, операционно-совместимого и эффективного партнерства в области безопасности».
В процессе согласования сделки по F-35 США выдвинули своему союзнику условия в нескольких вопросах. Это обеспечение качественного военного превосходства Израиля в регионе, гарантии того, что третьи государства не получат доступа к технологиям многоцелевых истребителей и дронов, а также обязательства, что ОАЭ не станут использовать вооружение в Ливии и Йемене — на тех театрах боевых действий, куда они втянуты за счёт опосредованных сил.
Один из представителей администрации президента США уточнил в разговоре с The Wall Street Journal, что до сведения властей ОАЭ было доведено и то, что любой намёк на разрешение Китаю создать военную базу на территории монархии уничтожит процесс военно-технического сотрудничества.
Уязвимость Эмиратов
Посол ОАЭ в США Юсеф аль-Отайба, комментируя западным журналистам подозрения американцев, обратил внимание на то, что его страна имеет давнюю репутацию в сфере защиты военных технологий. Никакой опасности в контактах с Пекином в Абу-Даби не видят. Однако Вашингтон эти уверения, по-видимому, не убеждают.
В разговоре с NEWS.ru научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Нил Куиллиам пояснил, что США в первую очередь обеспокоены тем, что Китай намеренно будет использовать свои растущие отношения с ОАЭ, чтобы получить доступ к их передовым военным технологиям и, в конце концов, выкрасть их.
В противном случае укрепляющиеся военные отношения между Китаем и ОАЭ являются мелкомасштабными и совсем не представляют угрозы для США. В то же время ОАЭ, по-видимому, менее озабочены обеспечением целостности американских патентованных технологий или, по крайней мере, менее способны защитить их.
Такая ситуация является серьёзным источником беспокойства в Вашингтоне, заключает собеседник NEWS.ru.