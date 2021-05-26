Лишают прописки: Китай вытесняет авиацию США из ОАЭ

Администрация президента Джо Байдена засомневалась в необходимости завершать дорогостоящую сделку по продаже многоцелевых истребителей F-35 властям Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Причина кроется в предполагаемом укреплении связей между Абу-Даби и Пекином в сфере безопасности. На его признаки обратило внимание американское разведсообщество, которое в последние две недели заметило странную активность грузовых самолётов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в аэропортах Эмиратов.

О том, что США теперь сомневаются в целесообразности отправки F-35 в ОАЭ, сообщили американские официальные лица в разговоре с The Wall Street Journal. Повод дали признаки укрепляющегося сотрудничества между Эмиратами и КНР по линии оборонных ведомств. В частности, в последние две недели аравийская монархия приняла у себя несколько грузовых самолётов НОАК, обращают внимание в спецслужбах США. Подобная активность ставит вопрос о судьбе многомиллиардных продаж оружия Эмиратам, говорят источники The Wall Street Journal в Вашингтоне. Особенно это касается самолётов F-35.

National Museum of the U.S. Navy/wikimedia.org

Санкцию на продажу истребителей властям ОАЭ дала ещё администрация экс-президента Дональда Трампа. В официальном уведомлении в адрес Конгресса речь шла об отправке до 50 истребителей F-35, 18 разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B и некоторых других передовых системах вооружений. Общая стоимость контракта оценивалась в $23,37 млрд. После прихода Байдена к власти американская сторона притормозила реализацию сделки, чтобы «изучить транзакции». Несмотря на то, что аналитики сочли это признаком готовности полностью отказаться от уже согласованного контракта, процесс оказался рутинной процедурой в условиях транзита власти в Вашингтоне.

Нарушение условий

В апреле влиятельное издание The Hill со ссылкой на источники отмечало , что администрация Байдена рассчитывает финализировать сделку с ОАЭ на $23,37 млрд.

Мы можем подтвердить, что американская администрация намерена двигаться вперёд с предполагаемой продажей вооружений ОАЭ, несмотря на то что мы продолжаем изучать детали и консультироваться с должностными лицами из ОАЭ, — заявил источник The Hill в Госдепартаменте.

Однако американская сторона выражала на тот момент готовность поставить многоцелевые истребители в монархию не раньше 2025 года, потому что Вашингтону принципиально важно убедиться в том, что «любая передача оборонной продукции будет отвечать общим стратегическим целям по построению более прочного, операционно-совместимого и эффективного партнерства в области безопасности».

В процессе согласования сделки по F-35 США выдвинули своему союзнику условия в нескольких вопросах. Это обеспечение качественного военного превосходства Израиля в регионе, гарантии того, что третьи государства не получат доступа к технологиям многоцелевых истребителей и дронов, а также обязательства, что ОАЭ не станут использовать вооружение в Ливии и Йемене — на тех театрах боевых действий, куда они втянуты за счёт опосредованных сил.

Один из представителей администрации президента США уточнил в разговоре с The Wall Street Journal, что до сведения властей ОАЭ было доведено и то, что любой намёк на разрешение Китаю создать военную базу на территории монархии уничтожит процесс военно-технического сотрудничества.

Уязвимость Эмиратов

Посол ОАЭ в США Юсеф аль-Отайба, комментируя западным журналистам подозрения американцев, обратил внимание на то, что его страна имеет давнюю репутацию в сфере защиты военных технологий. Никакой опасности в контактах с Пекином в Абу-Даби не видят. Однако Вашингтон эти уверения, по-видимому, не убеждают.

В разговоре с NEWS.ru научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Нил Куиллиам пояснил, что США в первую очередь обеспокоены тем, что Китай намеренно будет использовать свои растущие отношения с ОАЭ, чтобы получить доступ к их передовым военным технологиям и, в конце концов, выкрасть их.

В противном случае укрепляющиеся военные отношения между Китаем и ОАЭ являются мелкомасштабными и совсем не представляют угрозы для США. В то же время ОАЭ, по-видимому, менее озабочены обеспечением целостности американских патентованных технологий или, по крайней мере, менее способны защитить их. Нил Куиллиам научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House

Такая ситуация является серьёзным источником беспокойства в Вашингтоне, заключает собеседник NEWS.ru.