Лишают прописки: Китай вытесняет авиацию США из ОАЭ

О том, что США теперь сомневаются в целесообразности отправки F-35 в ОАЭ, сообщили американские официальные лица в разговоре с The Wall Street Journal. Повод дали признаки укрепляющегося сотрудничества между Эмиратами и КНР по линии оборонных ведомств. В частности, в последние две недели аравийская монархия приняла у себя несколько грузовых самолётов НОАК, обращают внимание в спецслужбах США. Подобная активность ставит вопрос о судьбе многомиллиардных продаж оружия Эмиратам, говорят источники The Wall Street Journal в Вашингтоне. Особенно это касается самолётов F-35.

National Museum of the U.S. Navy/wikimedia.org