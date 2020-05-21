Кузену Асада запретили покидать Сирию

https://static.news.ru/photo/5b3bc766-9bf4-11ea-a1e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Global Look Press

Сирийское Министерство юстиции сообщило, что временно запретило покидать территорию САР одному из наиболее влиятельных бизнесменов страны Рами Махлуфу.

По словам властей, двоюродный брат президента Сирии задолжал государству $185 млн. Махлуф является главой крупнейшего в стране оператора сотовой связи Syriatel. Именно от этой телекоммуникационной компании требует выплаты задолженности регуляторный орган.

Сам кузен Асада считает требования о выплате средств несправедливыми и необоснованными, отмечает France-Presse. Махлуф заявлял, что власти заставляют его выплачивать много налогов и отказаться от ряда принадлежащих ему компаний.

Рами Махлуф записал несколько видеообращений к Башару Асаду. Он отказался покинуть телекоммуникационную компанию Syriatel, на чём настаивают сирийские власти. После этого сирийское правительство издало распоряжение об аресте его активов, писал NEWS.ru.