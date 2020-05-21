Кузену Асада запретили покидать Сирию

Сирийское Министерство юстиции сообщило, что временно запретило покидать территорию САР одному из наиболее влиятельных бизнесменов страны Рами Махлуфу.
По словам властей, двоюродный брат президента Сирии задолжал государству $185 млн. Махлуф является главой крупнейшего в стране оператора сотовой связи Syriatel. Именно от этой телекоммуникационной компании требует выплаты задолженности регуляторный орган.
Сам кузен Асада считает требования о выплате средств несправедливыми и необоснованными,
Рами Махлуф записал несколько видеообращений к Башару Асаду. Он отказался покинуть телекоммуникационную компанию Syriatel, на чём настаивают сирийские власти. После этого сирийское правительство издало распоряжение об аресте его активов, писал NEWS.ru.
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