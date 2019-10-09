https://static.news.ru/photo/0b1b1174-eaa1-11e9-b2eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aboud Hamam/dpa/Global Look Press

Арабо-курдские формирования «Сирийских демократических сил» (SDF) атаковали турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары Анкары по северу САР.

Кроме того, SDF подожгли ряд месторождений нефти на севере провинции Хасеке, передаёт Государственное сирийское телевидение .

Анкара начала военную операцию на севере САР в октябре текущего года. Бомбардировке подвергся город Рас эль-Айн и деревни. Акция получила название «Источник мира».

Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Эрдогана взвесить все последствия, которые может повлечь за собой военная операция по созданию зоны безопасности в Сирии. Об этом глава российского государства заявил в телефонном разговоре с турецким коллегой.

Ранее News.ru сообщал, что сирийские курды обратились к властям Соединённых Штатов Америки. Они просят Белый дом создать в Сирии бесполётную зону.