Арабо-курдские формирования «Сирийских демократических сил» (SDF) атаковали турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары Анкары по северу САР.
Кроме того, SDF подожгли ряд месторождений нефти на севере провинции Хасеке, передаёт
Анкара начала военную операцию на севере САР в октябре текущего года. Бомбардировке подвергся город Рас эль-Айн и деревни. Акция получила название «Источник мира».
Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Эрдогана взвесить все последствия, которые может повлечь за собой военная операция по созданию зоны безопасности в Сирии. Об этом глава российского государства заявил в телефонном разговоре с турецким коллегой.
Ранее News.ru сообщал, что сирийские курды обратились к властям Соединённых Штатов Америки. Они просят Белый дом создать в Сирии бесполётную зону.
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