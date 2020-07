Иран продолжают сотрясать ЧП: только за минувшую неделю в ближневосточной республике прогремели три взрыва, причём последний из них — на ядерном объекте. Хотя власти и не спешат увязывать инциденты между собой и говорят просто о нарушении техники безопасности, вопросов пока больше, чем ответов. За взрыв 2 июля, например, ответственность на себя якобы взяла оппозиционная группировка «Гепарды Родины». Но до этого дня о ней не было ни одного упоминания в публичном пространстве.

Первое из череды летних ЧП случилось 26 июня, когда произошёл взрыв в хранилище природного газа возле военного комплекса в районе Парчин, на юго-востоке Тегерана. В иранском министерстве обороны это объяснили утечкой топлива, хотя многие обосновано усомнились в правдивости подобных заявлений; обошлось без жертв.

Спустя четыре дня на севере столицы вспыхнул пожар в хирургическом отделении больницы, погибли по меньшей мере 19 человек. Ему также предшествовал взрыв, который власти вновь объяснили утечкой газа. А 2 июля пожар произошёл в городе Нетенз провинции Исфахан, где расположено крупнейшее иранское предприятие по обогащению урана. Представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди заявил, что в результате инцидента было повреждено здание, которое недавно начали строить рядом с ядерным объектом. Предположительно, речь идёт о будущем заводе по сборке центрифуг.

Местные СМИ вскоре опубликовали снимки обгоревшего строения, отметив, что вокруг него лежат обломки, свидетельствующие предшествующем пожару взрыве. Американское издание The New York Times со ссылкой на источник в Тегеране также сообщило о взрывном устройстве как причине инцидента. А в иранскую редакцию «Би-Би-Си» пришло письмо от организации Cheetahs of the Homeland («Гепарды Родины» — в честь одного из символов Ирана), которая заявила о своей ответственности за случившееся. По словам самопровозглашённых противников режима, они якобы специально выбрали для атаки возводимый в Нетензе завод: большая часть ядерных объектов в стране скрыта под землей, что даёт властям возможность утаивать информацию о ЧП. Сейчас же ничего скрыть не удалось.

Само заявление «Гепардов» вызывает множество вопросов. Об организации нет ни одного упоминания до событий 2 июля. Авторы полученного журналистами письма называют себя «диссидентами» внутри силовых структур страны, но в таком случае неясно, почему они заявили о себе лишь сейчас.

Все эти аспекты дают основания предположить, что информация о существовании «Гепардов» — не более, чем вброс. Как отметил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин, если речь идёт о реальной диверсии, то письмо может быть преднамеренной дезинформацией, чтобы направить спецслужбы по ложному следу. С другой стороны, если в Нетензе произошла обычная авария, то сообщение «Гепардов» может быть и вбросом со стороны зарубежных спецслужб или оппозиционных группировок, с целью вызвать лишнее напряжение и усиленные проверки персонала предприятий иранскими органами безопасности.

Я бы был осторожен с увязыванием трёх ЧП в Иране, уж очень на разных объектах они были. В первом случае точно был взрыв газа, и, судя по доступным спутниковым снимкам и кадрам с ТВ, видимый ущерб там ограничился собственно уничтожением ёмкостей и навеса, под которым они находились, а также сгоревшей рядом травой и кустарником. Во втором случае произошел пожар в одной из многочисленных частных клиник, занимавшейся диагностикой и различными несложными операциями, — к важным объектам её никак не причислишь. Серьёзное подозрение на спланированную атаку вызывает лишь последний случай в Нетензе. Если верны предположения, что пострадал один из цехов по сборке центрифуг для обогащения урана, то он действительно потенциально мог быть целью для диверсии. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

При этом, отмечает аналитик, нельзя исключать и того, что череда ЧП на разных объектах — следствие изношенности инфраструктуры страны, находящейся под мощным санкционным давлением и серьёзно страдающей от пандемии коронавируса.