https://static.news.ru/photo/72c2f2dc-53d9-11ea-bc46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

В сирийском Идлибе идёт крупное наступление повстанцев.

Об этом сообщает Conflict News в Twitter.

Отмечается, что турецкие военные принимают участие в боевых действиях.

BREAKING: A large rebel offensive is reportedly underway in Idlib. There are claims that Turkish military are involved in the offensive. — Conflict News (@Conflicts) February 20, 2020

19 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неудовлетворённости Анкары переговорами с Москвой, касающимися ситуации в сирийской провинции Идлиб. Эрдоган рассказал о готовности военных Турции начать операцию. В Кремле, комментируя вероятность подобного развития ситуации, предложили не исходить из худших сценариев. Президент Турции подчеркнул, что в случае проведения военной операции в Идлибе Анкара применит всю боевую мощь.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия и Турция находятся на грани конфликта в сирийском Идлибе. США надеются, что военных действий между странами удастся избежать.