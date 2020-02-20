Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

В сирийском Идлибе идёт крупное наступление повстанцев.

Об этом сообщает Conflict News в Twitter.

Отмечается, что турецкие военные принимают участие в боевых действиях.

19 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неудовлетворённости Анкары переговорами с Москвой, касающимися ситуации в сирийской провинции Идлиб. Эрдоган рассказал о готовности военных Турции начать операцию. В Кремле, комментируя вероятность подобного развития ситуации, предложили не исходить из худших сценариев. Президент Турции подчеркнул, что в случае проведения военной операции в Идлибе Анкара применит всю боевую мощь.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия и Турция находятся на грани конфликта в сирийском Идлибе. США надеются, что военных действий между странами удастся избежать.

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