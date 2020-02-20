19 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неудовлетворённости Анкары переговорами с Москвой, касающимися ситуации в сирийской провинции Идлиб. Эрдоган рассказал о готовности военных Турции начать операцию. В Кремле, комментируя вероятность подобного развития ситуации, предложили не исходить из худших сценариев. Президент Турции подчеркнул, что в случае проведения военной операции в Идлибе Анкара применит всю боевую мощь.
Как ранее писал NEWS.ru, Россия и Турция находятся на грани конфликта в сирийском Идлибе. США надеются, что военных действий между странами удастся избежать.