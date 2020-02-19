Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной военной операции Анкары в Турции.
Давайте не будем исходить из худших сценариев, — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Россия будет реагировать на возможное применение силы турецкой стороной.
Представитель Кремля напомнил, что худший вариант развития событий будет в том случае, если «речь идёт об операции в отношении легитимных властей и вооружённых сил Сирии»,
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 19 февраля, что Турция не удовлетворена переговорами с Москвой по ситуации в Идлибе. По его словам, турецкие военные готовы начать военную операцию, это является «вопросом времени».
NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын отметил, что переговоры Москвы и Анкары по Идлибу не принесли каких-либо результатов, удовлетворяющих Анкару.
Второй этап переговоров проходил в Москве 18 февраля 2020 года. Большую часть времени стороны обсуждали сочинские соглашения. Пресса не имела доступа к залу дебатов.
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