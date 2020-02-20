https://static.news.ru/photo/041775c8-53ad-11ea-a843-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Россия и Турция находятся на грани конфликта в сирийском Идлибе. США надеются, что военных действий между странами удастся избежать.

Мы видим, что русские и турки очень близком подошли к масштабному конфликту в этом регионе. Мы надеемся, что они найдут решение, которое позволит этого избежать, — заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Кроме того, Соединённые Штаты призывают мировое сообщество вынудить Турцию отказаться от боевых действий в Идлибе.

19 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неудовлетворённости Анкары переговорами с Москвой, касающимися ситуации в сирийской провинции Идлиб. Эрдоган рассказал о готовности военных Турции начать операцию. В Кремле, комментируя вероятность подобного развития ситуации, предложили не исходить из худших сценариев. Президент Турции подчеркнул, что в случае проведения военной операции в Идлибе Анкара применит всю боевую мощь.

Как ранее писал NEWS.ru, Эрдоган не верит в то, что Россия станет частью «худшего сценария» операции турецких военнослужащих против сирийской армии.