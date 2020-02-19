https://static.news.ru/photo/14edacb8-5318-11ea-9ac6-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Presidency Press Service/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не верит в то, что Россия станет частью «худшего сценария» операции турецких военнослужащих против сирийской армии. Об этом политик заявил, комментируя слова пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Я не верю в то, что Россия станет частью этого «худшего сценария», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Как сообщал NEWS.ru, 19 февраля турецкий лидер заявил о неудовлетворённости Анкары переговорами с Москвой, касающимися ситуации в сирийской провинции Идлиб. Эрдоган рассказал о готовности военных Турции начать операцию. В Кремле, комментируя вероятность подобного развития ситуации, предложили не исходить из худших сценариев. Президент Турции подчеркнул, что в случае проведения военной операции в Идлибе Анкара применит всю боевую мощь.