Коридор в Сирию: спор с Россией заставил Турцию обратиться к США

Турция и США договорились объединить усилия, чтобы обеспечить бесперебойные поставки помощи на север Сирии через КПП, использование которого не устраивает Россию. Это проездной пункт «Баб аль-Хава», через который гуманитарные грузы направляются в районы, контролируемые сирийскими повстанческими формированиями. Мандат на его использование сотрудниками ООН заканчивается в июле. Неспособность основных сторон договориться может привести к тому, что вопрос будет разрешён без участия ооновских структур.

Договорённости между Вашингтоном и Анкарой были достигнуты по итогам визита в Турцию постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, который завершился 4 июня. Он был посвящён главным образом аспектам продления механизма трансграничной помощи Сирии в июле этого года. В ходе поездки дипломат успела посетить сирийско-турецкую границу, где функционирует единственный ооновский пункт доставки помощи — «Баб аль-Хава».

Я воочию убедилась в важности этого погранперехода и в потребностях, которые удовлетворяются благодаря этому погранпереходу, — отметила Томас-Гринфилд. — Я говорила с рядом НПО, и они рассказали об отчаянии людей по другую сторону границы.

Томас-Гринфилд пообещала донести до сведения членов Совета Безопасности (СБ) ООН информацию о необходимости пролонгации ооновского мандата и сообщила о решении американской стороны предоставить жителям Сирии дополнительную гуманитарную помощь на сумму более $239 млн. Сообщается, что финансирование рассчитано в том числе на локальных партнёров Вашингтона.

Договорённости же между Турцией и США западные агентства назвали инициативой, направленной на то, чтобы «помешать попыткам России заблокировать помощь Сирии».

Все вопросы к Дамаску

Нетрудно предположить, что до июля члены СБ ООН будут вести ожесточённые споры по поводу механизма трансграничной помощи. Главное препятствие — позиция российских дипломатов, которые убеждены, что в использовании КПП «Баб аль-Хава» уже нет практического смысла: многие провинции Арабской Республики были возвращены под контроль правительственных войск, и принимать решения по этому вопросу должен главным образом официальный Дамаск. Постпред России при ООН Василий Небензя не раз отмечал, что механизм трансграничной помощи изначально носил временный характер. Кроме того, Москва делала акцент на том, что помощь, поступающая через КПП «Баб аль-Хава», распределяется неравномерно и идёт на нужды боевиков, а не мирного населения.

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Операции по доставке ооновских гуманитарных грузов в Арабскую Республику были одобрены в Совбезе ООН в 2014 году из-за интенсификации боевых действий в ряде провинций. Тогда структурам Всемирной организации и их локальным партнёрам было разрешено использовать маршруты в зоне конфликта, а также пограничные переходы «Баб аль-Салам» (турецкая граница), «Баб аль-Хава» (турецкая граница), «Аль-Ярубия» (на пересечении с Ираком) и «Аль-Рамата» (рядом с Иорданией). Декларировалось, что эти пункты нужны для обеспечения срочной и прямой помощи, включая доставку медицинских принадлежностей. Разрешение на использование КПП ежегодно продлевалось на уровне СБ ООН. Однако позже число проездных пунктов сократилось.

Новый сектор Газа

Если американская сторона действует по посреднической инерции, то для Анкары вопрос с работой маршрутов гумпомощи является принципиально важным: в Турции считают, что отказ от ооновского механизма приведёт к очередному потоку беженцев, встречать который будут вынуждены соседние с Сирией государства. Было бы лучше, если этот вопрос остался бы в компетенции ООН, полагают в Анкаре. Однако её позиции с Москвой — давним тактическим партнёром — здесь не сходятся.

Ряд экспертов считают, что использовать сирийско-турецкую границу для прохода конвоев можно и без санкции ООН. Известный эксперт по Ближнему Востоку Чарльз Листер выступает за то, чтобы отказаться от ежегодного голосования по соответствующей резолюции. Директор организации Human Rights Watch Луи Шарбонно также призывал изучить возможные варианты действий в обход СБ ООН.

Приоритетом должно быть спасение жизней, а не рабское соблюдение концепций, которые практически бессмысленны для районов, находящихся вне контроля государства, — отмечал западный правозащитник.

Компромиссный вариант предлагали эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Жюльен Барнс-Дейси и генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По их мнению, мандат на использование КПП «Баб аль-Хава» можно продлить последний раз на год, однако в обмен на условие — увеличить поток помощи через Дамаск с соответствующими мерами по контролю над доставкой.

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Исследователь Фабрис Баланш обращал внимание ещё на одну опцию — возможность камерной сделки между Турцией и Россией. Обратной стороной этого сценария, впрочем, по словам эксперта, может стать увеличение турецкого протектората над северными районами Сирии и появление «нового сектора Газа».

Пока что понятно только одно — СБ ООН утрачивает влияние на процесс.