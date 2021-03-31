Конвой в Сирию: мировые доноры хотят пренебречь позицией России

Ситуация вокруг доставки гуманитарной помощи в Сирию даёт повод для очередного дипломатического конфликта между Россией и западными странами. Это доказала завершившаяся в Брюсселе 5-я международная донорская конференция по Сирии. Мировые доноры выступили за расширение числа гуманитарных коридоров в Арабскую Республику, чтобы помочь жителям районов, неподконтрольных официальному Дамаску. Российская сторона же настаивает, что такой формат поддержки давно себя исчерпал.

По итогам донорской конференции в Брюсселе страны решили выделить €5,3 млрд помощи сирийским сообществам, беженцам, а также принимающим их государствам. Отдельные €5,9 млрд пойдут на кредиты. Финансовая поддержка, как уточнил еврокомиссар по урегулированию кризисов Янез Ленарчич, направится через международные организации на обеспечение «наиболее уязвимых сообществ» на территории Арабской Республики. Это означает, что средства поступят в те провинции, которые по-прежнему не подчинены официальному Дамаску. Это и подответственные турецким силам северные районы страны, и контролируемые прокурдскими формированиями северо-восточные территории.

На своей странице в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что американская сторона, в свою очередь, отправит сирийцам $596 млн в качестве гуманитарной помощи. По его словам, эта мера «позволит спасти жизни тем в Сирии и регионе, кто в ней нуждается». Отдельно было распространено заявление Госдепартамента, что линия поддержки рассчитана на тех, кто страдает от боевых действий и проживает внутри Арабской Республики, а также на «5,6 млн сирийских беженцев в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте». Западные СМИ отмечают , что объём выделенных Америкой средств свидетельствует о прекращении многократных попыток урезать расходы на помощь жителям тех государств, которые страдают от конфликтов. Ранее эту статью пытался пересмотреть экс-президент Дональд Трамп.

Проложить новые коридоры

Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сейчас западные страны пытаются увеличить число контрольно-пропускных пунктов, через которые гуманитарная помощь может поставляться в Сирию.

В 2020 году ООН в среднем направляла через границу с Турцией в Идлиб (мятежная провинция, находящаяся под совместным контролем противников Дамаска и радикальных группировок. — NEWS.ru) тысячу грузовиков в месяц с помощью, ежемесячно в течение года доступ к ней имели 2,4 млн человек, — отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, эту миссию не может заменить по масштабу ни одна отправка гумконвоев внутри Арабской Республики. В связи с этим важно, чтобы поставки помощи в мятежные районы продолжались, говорит Гутерриш. Согласно этим оценкам, остановка механизма будет равносильна катастрофе, особенно в условиях распространения нового коронавируса. Однако после того, как в руки сирийского правительства вернулась подавляющая часть районов, в необходимости отправки гуманитарной помощи в Сирию появились сомнения.

Операции по доставке этих грузов в Арабскую Республику были одобрены на уровне Совета Безопасности ООН в 2014 году из-за обострения боевых действий. На тот момент у международных структур была возможность въезжать в страну через четыре КПП — со стороны не только Турции, но также Иордании и Ирака. Однако в настоящий момент у ООН остался доступ только к пункту «Баб-аль-Хава» на сирийско-турецкой границе. Соответствующий мандат у сотрудников миссии есть только до июня этого года. Летом Совбезу придётся в очередной раз определить его судьбу. Против пролонгации выступает российская сторона, которая уверена, что сирийское правительство в состоянии само доставить гумпомощь нуждающимся и что ооновские грузы несправедливо распределяются радикальными формированиями. Отдельный вопрос — смысл международной поддержки в условиях, когда Сирия находится под мощными санкциями.

За пределами Совбеза ООН

Idlib Daily Life Mahamad Kazmooz/Keystone Press Agency/Global look Press

Москву возмущает и то, что западные государства пытаются разрешить гуманитарные вопросы без участия сирийского правительства. Так, выступая на донорской конференции в Брюсселе, представлявший Россию замглавы МИД Сергей Вершинин заметил, что отказ приглашать на мероприятие представителей официального Дамаска вызывает сомнение в эффективности встречи.

Парадоксально, но факт: существенное ухудшение жизни населения Сирии наблюдается именно в течение последнего года, когда «на земле» удалось добиться значительного снижения насилия. Примечательно и то, что наиболее тяжёлая обстановка складывается в неподконтрольных Дамаску районах на северо-западе, севере и северо-востоке Сирии, ответственность за которые, напоминаю, несут де-факто оккупирующие их страны и местные власти, — в то же время заметил дипломат.

Тупик в попытках разрешить все связанные с доставкой гуманитарной помощи вопросы в Совете Безопасности ООН, вероятно, заставит западных доноров — в первую очередь, США — предпринимать односторонние действия за пределами этой переговорной площадки. До настоящего времени ни трансграничные авиаоперации американских сил, ни нефтедобыча в восточных районах Арабской Республики не требовали никакой ооновской санкции. Правда, переговорный тупик в дискуссии вокруг гуманитарной помощи будет означать фактическое понижение статуса международной организации, и без того за многие годы вытесненной на периферию сирийского урегулирования.