https://static.news.ru/photo/4e5ced9a-32e0-11ea-9f24-fa163e074e61_660.jpg Амир-Али Хаджизаде Фото: Zuma/ТАСС

Убийство американских военных не было целью ракетных ударов Ирана по базе США, расположенной в Ираке. Об этом в разговоре с иранскими журналистами в четверг, 9 января, сообщил командующий ВВС и Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции Амир-Али Хаджизаде.

По его словам, армия Ирана ракетными ударами не хотела убивать солдат, но ставила перед собой цель нанести ущерб «военной американской машине», передаёт слова военачальника телеканал Al Arabiya.

Ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января. После этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал удар по военной базе США мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне.

Как ранее писал NEWS.ru, по данным представителя администрации США, иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по американским объектам в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше военнослужащих. По словам чиновника, это позволило иранцам «сохранить лицо» и дало возможность обеим странам «отступить от края войны».