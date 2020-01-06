https://static.news.ru/photo/e614ef92-3142-11ea-9141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Количество пострадавших в результате давки на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани выросло до 190 человек.

Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на главу Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейна Куливанда.

Также он подтвердил гибель 30 человек.

Прощание с военным началось утром 7 января в его родном городе Керман. На улицы вышли десятки тысяч людей. Они несли траурные знамёна и флаги, а также портреты Сулеймани и скандировали лозунги, осуждающие действия «империалистических сил».

Согласно последней воле генерала, он должен быть похоронен в обычной солдатской могиле.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции был убит 3 января в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Как ранее писал NEWS.ru, в иранском городе Керман 35 человек погибли в давке при прощании с убитым США генералом Касемом Сулеймани.