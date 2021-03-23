Йеменский узел: саудиты хотят остановить войну в своём тылу

После шести лет вооружённого конфликта в Йемене Саудовская Аравия решила представить свою мирную инициативу, призванную остановить противостояние между центральными властями и контролирующими север повстанцами — хуситами. Движение мятежников «Ансар Аллах», которое подозревают в получении помощи от Ирана, за эти годы смогло не только выстоять под интенсивными бомбардировками саудовской коалиции, но и показать, насколько уязвима нефтяная инфраструктура королевства, граничащего с Йеменом. Эксперты считают, что в предложении Эр-Рияда есть свои подводные камни.
О том, что саудовский правящий дом выдвигает собственный
Обладающее саудовской поддержкой центральное правительство Йемена одобрило инициативу. Однако его непримиримые противники, хуситы отреагировали категорично. Один из лидеров мятежного движения Мухаммед Али аль-Хути указал, что Эр-Рияду нужно полностью снять блокаду республики и вывести свои войска. А представитель «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям, в свою очередь, заметил, что для снятия блокады не нужны никакие инициативы, «а спекуляции на вопросах гуманитарного характера являются преступлением в отношении всего йеменского народа».
Любая инициатива, которая не берёт в расчёт гуманитарную сторону проблемы, является несерьёзной, — подчеркнул Абдель Салям.
Хрупкий нефтепром
За пять лет с момента вторжения в Йемен, Саудовской Аравии так и не удалось обезопасить свою нефтеперерабатывающую промышленность, объекты которой регулярно подвергаются трансграничным ракетным обстрелам со стороны «Ансар Аллах». Последний эпизод произошёл совсем недавно. На прошлой неделе официальный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сариа сообщил о нанесении серии ударов по объектам компании Saudi Aramco на территории королевства. По его словам, в операции были задействованы шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В саудовском министерстве энергетики эти данные подтвердили, пообещав, что атака не повлияет на приём нефти и поставки сырья. Такие инциденты с приходом новой администрации президента в США только участились.
Наиболее разрушительная атака произошла в сентябре 2019 года, когда два крупнейших предприятия Aramco в Абкаике и Хурайсе стали мишенью комбинированной диверсии йеменских повстанцев. В «Ансар Аллах» тогда сообщили, что в ходе нападения были применены начинённые взрывчаткой БПЛА, а также обычные ракеты. Из-за нападения добыча нефти в Саудовской Аравии в первые недели снизилась на 5,7 млн баррелей в сутки. В
Дьявол в деталях
Попытки вызвать хуситов на прямой разговор саудовская сторона
В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин выразил предположение, что последней инициативой Саудовская Аравия пытается сохранить хорошее лицо при плохой игре.
Главная проблема заключается в том, что в саудовских предложениях слишком мало деталей и слишком многое оставляется на потом. Это ведь просто план по прекращению огня с дальнейшими переговорами. Как говорится, дьявол кроется в деталях.
Эр-Рияд, по словам эксперта, сейчас пытается найти выход из того «болота», в которое он сам загнал себя в последние годы в Йемене: боевые действия не прекращаются, в то время как хуситы продолжают наносить болезненные удары по тыловой инфраструктуре королевства. Ситуацию, как указывает аналитик, усугубляет то, что американская сторона рассматривает варианты оптимизации поддержки, которую она оказывала Саудовской Аравии. В этих условиях саудиты не хотят потерять лицо и пытаются играть с позиции силы, что у них выходит не лучшим способом, заключил Лямин. По его словам, у подобного мирного плана перспектив практически нет.