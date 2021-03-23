Йеменский узел: саудиты хотят остановить войну в своём тылу

После шести лет вооружённого конфликта в Йемене Саудовская Аравия решила представить свою мирную инициативу, призванную остановить противостояние между центральными властями и контролирующими север повстанцами — хуситами. Движение мятежников «Ансар Аллах», которое подозревают в получении помощи от Ирана, за эти годы смогло не только выстоять под интенсивными бомбардировками саудовской коалиции, но и показать, насколько уязвима нефтяная инфраструктура королевства, граничащего с Йеменом. Эксперты считают, что в предложении Эр-Рияда есть свои подводные камни.

О том, что саудовский правящий дом выдвигает собственный план по разрешению многолетнего йеменского конфликта, первым сообщил министр иностранных дел страны Фейсал бен Фархан. По его словам, Эр-Рияд выступает за тотальное прекращение огня под наблюдением ООН, запуск новых мирных переговоров между сторонами, а также ослабление блокады йеменского порта Ходейда. Саудовская сторона, которая уже пять лет не без помощи аравийских союзников ведёт войну против хуситов, также предложила, чтобы налоговые и таможенные сборы в Ходейде поступали на общий счёт в Центральном банке Йемена. Шеф саудовской дипломатии преподнёс это как «шанс для хуситов прекратить страдания мирных йеменцев».

Обладающее саудовской поддержкой центральное правительство Йемена одобрило инициативу. Однако его непримиримые противники, хуситы отреагировали категорично. Один из лидеров мятежного движения Мухаммед Али аль-Хути указал, что Эр-Рияду нужно полностью снять блокаду республики и вывести свои войска. А представитель «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям, в свою очередь, заметил, что для снятия блокады не нужны никакие инициативы, «а спекуляции на вопросах гуманитарного характера являются преступлением в отношении всего йеменского народа».

Любая инициатива, которая не берёт в расчёт гуманитарную сторону проблемы, является несерьёзной, — подчеркнул Абдель Салям.

Хрупкий нефтепром

aramco.com

За пять лет с момента вторжения в Йемен, Саудовской Аравии так и не удалось обезопасить свою нефтеперерабатывающую промышленность, объекты которой регулярно подвергаются трансграничным ракетным обстрелам со стороны «Ансар Аллах». Последний эпизод произошёл совсем недавно. На прошлой неделе официальный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сариа сообщил о нанесении серии ударов по объектам компании Saudi Aramco на территории королевства. По его словам, в операции были задействованы шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В саудовском министерстве энергетики эти данные подтвердили, пообещав, что атака не повлияет на приём нефти и поставки сырья. Такие инциденты с приходом новой администрации президента в США только участились.

Наиболее разрушительная атака произошла в сентябре 2019 года, когда два крупнейших предприятия Aramco в Абкаике и Хурайсе стали мишенью комбинированной диверсии йеменских повстанцев. В «Ансар Аллах» тогда сообщили, что в ходе нападения были применены начинённые взрывчаткой БПЛА, а также обычные ракеты. Из-за нападения добыча нефти в Саудовской Аравии в первые недели снизилась на 5,7 млн баррелей в сутки. В опубликованном на следующий год докладе ООН о хуситских нападениях, говорилось, что сентябрьские диверсии были совершены с применением оружия, произведённого в Иране. В Исламской Республике подобные обвинения отвергли, заметив, что секретариат ООН стал жертвой политического давления.

Дьявол в деталях

Попытки вызвать хуситов на прямой разговор саудовская сторона предпринимала и раньше, однако они не заканчивались ничем хорошим. «Ансар Аллах» выступает принципиально против желания Эр-Рияда преуменьшить региональное измерение конфликта и преподнести его исключительно как гражданское противостояние. Действительно, за шесть лет войны на йеменском ландшафте сформировались несколько центров силы, имеющих разнонаправленную внешнюю поддержку. Это условно иранский лагерь («Ансар Аллах»), условно саудовский (центральное правительство) и условно эмиратский (сепаратисты-южане). Если за последние месяцы двум последним удалось найти относительный компромисс посредством создания совместных структур исполнительной власти, хуситы так и остаются непримеримым игроком на этом поле.

В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин выразил предположение, что последней инициативой Саудовская Аравия пытается сохранить хорошее лицо при плохой игре.

Главная проблема заключается в том, что в саудовских предложениях слишком мало деталей и слишком многое оставляется на потом. Это ведь просто план по прекращению огня с дальнейшими переговорами. Как говорится, дьявол кроется в деталях. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

Эр-Рияд, по словам эксперта, сейчас пытается найти выход из того «болота», в которое он сам загнал себя в последние годы в Йемене: боевые действия не прекращаются, в то время как хуситы продолжают наносить болезненные удары по тыловой инфраструктуре королевства. Ситуацию, как указывает аналитик, усугубляет то, что американская сторона рассматривает варианты оптимизации поддержки, которую она оказывала Саудовской Аравии. В этих условиях саудиты не хотят потерять лицо и пытаются играть с позиции силы, что у них выходит не лучшим способом, заключил Лямин. По его словам, у подобного мирного плана перспектив практически нет.