Йеменские боевики нанесли ракетный удар по саудовской нефтяной станции

https://static.news.ru/photo/4894397e-2d4c-11eb-b30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hani Al-Ansi/Global Look Press

Распределительная станция нефтегазовой компании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда подверглась ракетному обстрелу со стороны йеменских хуситов.

Представители боевиков сделали заявление, в котором предупредили работающие в Саудовской Аравии иностранные компании, что подобные акции будут продолжаться, сообщает Reuters.

Представители Эр-Рияда пока не подтвердили информацию о ракетном ударе, отмечается в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что американские сотрудники ООН и некоторые представители неправительственных организаций, которые работают в северной части Йемена, были в срочном порядке эвакуированы в связи с сообщениями о планах администрации президента США Дональда Трампа внести местных повстанцев-хуситов в списки террористических организаций. Инициатива может привести к кровопролитным атакам и похищениям со стороны хуситского движения «Ансар Аллах», которое, по мнению международного сообщества, получает поддержку со стороны Ирана.

С августа 2014 года в Йемене не прекращается военный конфликт. Он усилился после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

По данным ООН, около 80% населения Йемена (больше 24 млн человек) нуждаются в гуманитарной помощи, число беженцев превышает 3 млн человек.