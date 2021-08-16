Израильские ПВО перехватили ракету из Газы

Система «Железный купол» успешно поразила ракету, выпущенную с территории сектора Газа. Об этом сообщает Haaretz.

Впервые после последнего обострения ситуации в Газе со стороны палестинской автономии выпущена ракета. Организация ХАМАС взяла на себя ответственность за этот пуск, о пострадавших не сообщается.

Группировка заявила, что без колебаний продолжит атаки на Израиль, если руководство Израиля не передаст посланные Катаром Палестине деньги для закупок строительных материалов. Руководство Газы планирует на пожертвования восстановить разрушенные после конфликта с Израилем кварталы автономии.

Ранее сообщалось, что более десяти ракет были выпущены с территории Ливана по Израилю. В СМИ сообщалось, что часть ракет были сбиты системами ПВО Вооружённых сил Израиля (ЦАХАЛ), а другая часть попала в пустынные районы страны. Ответственность на себя взяла организация «Хезболла». Затем израильские армейские подразделения приступили к подавлению артиллерией позиций, с которых взлетали реактивные снаряды.