Израильская армия возобновила удары по сектору Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Пресс-служба израильской армии сообщила, военные возобновят удары по сектору Газа, так как сирены воздушной тревоги снова прозвучали на юге Израиля, пишут «Известия». Отмечается, сирены прозвучали после 22:00 по местному времени, когда уже действовал режим прекращения огня в рамках заключенного перемирия.

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа. Подробности последуют, — сообщила пресс-служба израильской армии.

В ведомстве не стали уточнять, были ли повреждения или взрывы на израильской территории после объявления воздушной тревоги. Ранее сообщалось, что при активном посредничестве Египта палестинские группировки, базирующиеся в секторе Газа, и Израиль договорились о взаимном прекращении огня с 22:00 по местному времени.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 9 мая проводит операцию под кодовым названием «Щит и стрела». Ее целью является борьба с палестинской террористической группировкой «Исламский Джихад». По заявлению ЦАХАЛ, главной целью ударов со стороны Израиля являются пусковые ракетные установки группировки, размещенные на территории сектора Газа. По состоянию на 11 мая от израильских ракетных ударов погибли 25 человек, включая мирных граждан и детей.