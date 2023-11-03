Израиль призвал сограждан к осторожности на фоне роста антисемитизма в мире

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Израильские власти призвали своих граждан быть крайне осторожными за рубежом из-за всплеска антисемитских настроений в мире, сообщает Haaretz со ссылкой на совместное заявление Совета национальной безопасности (СНБ) и Министерства иностранных дел Израиля. Ведомства предупреждают, что еврейские общины за границей, религиозные и общественные учреждения, а также аэропорты являются основными целями антисемитов.

СНБ и МИД призывают население проявлять особую осторожность при поездках за границу в связи с ростом проявлений антисемитизма и случаев насилия в отношении израильтян и евреев в мире, — говорится в сообщении.

Ранее студенты Колумбийского университета в Нью-Йорке («Колумбия») демонстративно покинули лекцию бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, поскольку они остались недовольными публичными обвинениями некоторых учащихся в антисемитизме. Речь идет об учениках, подписавших заявление с обвинениями в эскалации палестино-израильского конфликта «экстремистского израильского правительства».

До этого прокуратура Парижа начала расследование по факту обнаружения около 60 изображений звезды Давида, нанесенных на стены домов 14-го округа столицы, где жили евреи. О фактах вандализма в надзорное ведомство сообщило Объединение французских студентов-евреев. Его представители считают, что организаторы акции действуют методами нацистов Третьего рейха.