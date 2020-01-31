https://static.news.ru/photo/80e511aa-43fe-11ea-8962-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе и по подземной инфраструктуре, используемой для производства оружия.

Об этом говорится в сообщении израильской армии (ЦАХАЛ) в Twitter.

По данным ведомства, удар был нанесён в ответ на выпущенные три ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля, две из них удалось перехватить. Ответственность за ракетные удары, воздушные шары с бомбами и снайперские выстрелы ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС.

Накануне президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. «Сделка века» предусматривает «создание» палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль, в свою очередь, должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан).

Глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания выступил против предложенной США инициативы. Он назвал «сделку века» попыткой ликвидировать палестинский национальный проект и призвал президента Палестины Махмуда Аббасса забыть все разногласия и сообща противостоять американскому плану, сообщал NEWS.ru.