https://static.news.ru/photo/a517ab3a-3316-11ea-b8d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: National Transportation Safety Board/flickr.com

Иранские власти пригласили специалистов Национального управления США по безопасности на транспорте (НУБТ) принять участие в расследовании обстоятельств и причин катастрофы украинского пассажирского самолёта в Тегеране.

По данным The New Yourk Times, предложение было направлено через Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). НУБТ является независимым ведомством федерального правительства США, которое специализируется на изучении обстоятельств авиапроисшествий за рубежом.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января.

Как ранее писал NEWS.ru, очевидец крушения украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, рассказал журналистам о случившемся. По его словам, потерпевший крушение лайнер загорелся ещё в воздухе.