https://static.news.ru/photo/02816002-330f-11ea-badd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранские специалисты предпринимают попытки расшифровать данные чёрного ящика потерпевшего катастрофу украинского Boeing 737-800. Об этом сообщил официальный представитель Управления авиации Ирана Джаафар Заде.

Он заявил, что иранские власти пока не решили, будут ли отправлять самописец в другое государство для расшифровки. По его словам, это будет зависеть от того, справятся ли с задачей местные специалисты, передаёт РИА Новости .

Расшифровка данных черного ящика является прерогативой государства, на территории которого потерпел катастрофу самолет, — заявил Заде.

При этом он отметил, что Украина и страны, граждане которых находились на борту самолёта, могут оказывать содействие этой работе. По его словам, в данный момент группа украинских специалистов работает совместно с иранскими коллегами над расшифровкой чёрного ящика.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что эксперты отказались от версии о возможном ракетном ударе по потерпевшему крушение украинскому самолёту Boeing 737.