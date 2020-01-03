Как сообщает в Twitter The Intel Crab со ссылкой на неподтверждённые данные, в Багдаде мобилизуются вооружённые ополченцы Ирана. Также отмечается, что Иран может нанести авиаудар по гражданам США в Ираке.
Ранее NEWS.ru писал, что верховный иранский лидер Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Он также объявил в стране траур, который продлится в течение трёх дней.
Сулеймани был убит в Багдаде в результате спецоперации США по распоряжению Дональда Трампа. В Пентагоне атаку назвали «решительными оборонительными действиями».