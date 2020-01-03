https://static.news.ru/photo/c7e7401e-2e14-11ea-8834-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XINHUA/Global Look Press

Иракский командир Хашед призывает всех бойцов «быть готовыми» после авиаудара США по аэропорту Багдада.

Об этом пишет агентство France-Presse (AFP).

По некоторым данным, Али Хаменеи дал приказ ракетному подразделению быть готовым запустить ракету дальнего действия вблизи границы Ирана с Ираком.

BREAKING source Report Ali Khamenei order Missile Unit Ready Launch Long Range missile near iran iraq border — Alparslan (@wahab609) 3 января 2020 г.

Как сообщает в Twitter The Intel Crab со ссылкой на неподтверждённые данные, в Багдаде мобилизуются вооружённые ополченцы Ирана. Также отмечается, что Иран может нанести авиаудар по гражданам США в Ираке.

Ранее NEWS.ru писал, что верховный иранский лидер Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Он также объявил в стране траур, который продлится в течение трёх дней.

Сулеймани был убит в Багдаде в результате спецоперации США по распоряжению Дональда Трампа. В Пентагоне атаку назвали «решительными оборонительными действиями».