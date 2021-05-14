ХАМАС захотел помириться с Израилем

https://static.news.ru/photo/c297e78a-b4ff-11eb-a120-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Лидер организации ХАМАС Халед Машааль сообщил, что палестинское исламистское движение готово к перемирию с Израилем, сообщила газета The Times of Israel.

Но пока в Израиле «не дали ответа» на запрос ХАМАСА.

Позднее стало известно, что армия обороны страны уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

О желании прекратить 14 мая заявлял и посол Израиля в России. Александр Бен Цви отметил, что единственное условие — Палестина должна прекратить обстрелы, после чего возможны прямые переговоры.

Вечером в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что власти продолжат действовать для самозащиты от радикалов, которые обстреливают города, прячась за гражданским населением.

Я говорил, что мы нанесём очень тяжёлый удар по ХАМАС и другим террористическим организациям. Израиль действует в рамках самозащиты от террористов, — сказал он.

Ранее израильские военные сообщили, что получили приказ от руководства быть готовыми к входу в сектор Газа.