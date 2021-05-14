ХАМАС захотел помириться с Израилем

Лидер организации ХАМАС Халед Машааль сообщил, что палестинское исламистское движение готово к перемирию с Израилем,
Но пока в Израиле «не дали ответа» на запрос ХАМАСА.
Позднее стало известно, что армия обороны страны уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в секторе Газа. Об этом
О желании прекратить 14 мая заявлял и посол Израиля в России. Александр Бен Цви отметил, что единственное условие — Палестина должна прекратить обстрелы, после чего возможны прямые переговоры.
Вечером в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что власти продолжат действовать для самозащиты от радикалов, которые обстреливают города, прячась за гражданским населением.
Я говорил, что мы нанесём очень тяжёлый удар по ХАМАС и другим террористическим организациям. Израиль действует в рамках самозащиты от террористов, — сказал он.
Ранее израильские военные сообщили, что получили приказ от руководства быть готовыми к входу в сектор Газа.