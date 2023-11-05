ХАМАС поставило условие для выезда иностранцев из сектора Газа CNN: ХАМАС выпустит иностранцев, если Израиль допустит прибытие скорых к Рафаху

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КПП «Рафах»

Палестинское движение ХАМАС перестанет препятствовать выезду иностранцев из сектора Газа, если Израиль гарантирует, что автомобили скорой помощи доберутся до контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с Египтом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника США. По его словам, такое требование было озвучено палестинцами после того, как в Тель-Авиве подтвердили удар по колонне машин скорой помощи 3 ноября.

Телеканал отмечает, что 4 ноября через КПП «Рафах» должны были пройти более 700 иностранцев, днем ранее разрешение покинуть анклав получили около 500 иностранных граждан. В ЦАХАЛ объяснили удар по машинам скорой помощи у центральной больницы «Аш-Шифа» административного центра сектора Газа тем, что их использовал ХАМАС. По данным израильских военных, автомобили были нужны движению для перевозки людей и оружия. В ЦАХАЛ отметили, что удар был нанесен «в непосредственной близости от позиций ХАМАС».

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был «в ужасе» от удара, который нанес Израиль по колонне машин скорой помощи возле центральной больницы «Аль-Шифа» в Газе. Он вновь призвал стороны к гуманитарному прекращению огня. Генсек ООН рассказал о переполненных моргах Газы и указал на нехватку в анклаве продовольствия, воды и лекарств. По его мнению, санитарная ситуация там ужасна.