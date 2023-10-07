SHOT: группа «ДДТ» перенесла концерт в Израиле

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук решил перенести на неопределенный срок концерт в израильском Тель-Авиве, который должен был состояться 28 октября. Официально о переносе концерта пока не сообщалось. Билеты до сих пор доступны для продажи на эту дату.

По данным SHOT, решение о переносе принял сам лидер группы Шевчук.

Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный заявил, что эскалация напряженности в Израиле приведет к тому, что местные власти объявят мобилизацию. Он задался вопросом, как поступят переехавшие в Израиль Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что эскалация напряженности в Израиле может подтолкнуть к бегству из страны россиян, которые прежде переехали туда на фоне спецоперации.

В июле 2022 года сообщалось, что концерты «ДДТ» в России запретили после того, как на Шевчука завели административное дело о дискредитации российской армии. В этой связи суд Уфы оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей. Сам музыкант заверял, что его коллектив готов к выступлениям.