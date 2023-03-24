«Не по нашей вине»: Шевчук прокомментировал отмену концертов ДДТ Юрий Шевчук сообщил, что отмена концертов ДДТ произошла не по вине музыкантов

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Музыкант Юрий Шевчук сообщил, что отмена концертов группы ДДТ в Москве и Санкт-Петербурге произошла не по вине музыкантов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что группа готова к выступлению.

Концерт перенесен не по нашей вине. Мы готовы. <...> Добра вам и мира! — сказал Шевчук.

24 марта группа ДДТ сообщила, что концерты в Санкт-Петербурге и Москве, планировавшиеся на 27 мая и 17 июня, перенесены на неопределенный срок по не зависящим от коллектива и организаторов причинам. Ранее также были отложены выступления рок-группы в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге.

На официальном сайте музыкального коллектива сообщается, что все приобретенные билеты будут действительны, но зрители могут в любое время обратиться за возвратом денежных средств.

В июле 2022 года Шевчук заявил, что концерты ДДТ в стране «запретили» после того, как на него завели административное дело о дискредитации российской армии. В этой связи суд Уфы оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей.