Государственный департамент решил приостановить связи с представителями иранских оппозиционных структур, которые выступают за смену режима в Иране. Соответствующее распоряжение сделал глава внешнеполитического ведомства Майкл Помпео. Документ был разослан по дипломатическим миссиям США. Решение принято после обострения, вызванного ликвидацией командующего силами «Кудс» в составе иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Текст послания Помпео приводят американские СМИ. В нём говорится о необходимости ограничить контакты с иранскими диссидентами, которые постоянно ищут помощи США.

Многие иранские оппозиционные группы в изгнании пытаются регулярно обращаться к официальным лицам США, чтобы создать видимость молчаливой поддержки и улучшить свои образ и влияние, — цитирует шефа американской дипломатии телеканал CNN.

Глава Госдепа отметил, что многие из этих оппозиционных организаций «в прошлом или в настоящее время используют насильственные методы в поддержку своих политических целей». Агентство Bloomberg, которое одним из первых сообщило о распоряжении Помпео, уточнило, что директива касается сторонников Организации моджахедов иранского народа (ОМИН), которые формально действуют от лица её политического крыла — Национального совета сопротивления Ирана, и ещё пяти диссидентских организаций.

Майкл Помпео Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Прямое взаимодействие администрации президента США с этими группами может оказаться контрпродуктивным для политической цели — поиска всеобъемлющей сделки с иранским режимом, — отмечается в послании госсекретаря США.

На встречах, которые регулярно организовывают сторонники ОМИН, были замечены бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который называл ОМИН «жизнеспособной оппозицией», а также адвокат Дональда Трампа — Рудольф Джулиани. На одном из подобных мероприятий юрист президента призвал к смене власти в Иране.

Муллы должны уйти, аятолла должен уйти, и они должны быть заменены демократическим правительством, — говорил , выступая в 2018 году перед членами ОМИН, Джулиани. — Свобода уже на пороге. В следующий раз я хочу провести эту встречу в Тегеране!

Джулиани давно стал мишенью обвинений в том, что его финансируют ОМИН и связанные с ним структуры без надлежащей регистрации в качестве иностранного лоббиста, которую предписывает американское законодательство. В одном из интервью Bloomberg Джулиани сказал, что ему платят за участие в выступлениях не члены Национального совета сопротивления Ирана, а представители американской организации выходцев из Ирана.

На официальном сайте иранского верховного лидера Али Хаменеи опубликован ряд статей, которые посвящены деятельности ОМИН. Сейчас большинство представителей антииранской организации базируется в Европе. Ранее они располагались в Ираке, однако правительство в Багдаде попросило оминовцев покинуть территорию республики.

Али Хаменеи mh1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ОМИН была внесена многими западными странами в списки экстремистских организаций. В 1997 году подобный статус организация получила и в США, однако под напором антииранских лоббистов сначала Великобритания (в 2008 году), затем ЕС (в 2009 году), а позже (в 2012 году) Канада и США исключили диссидентов из «чёрных списков». Президенту США Дональду Трампу в своё время было направлено послание за подписью 23 американских официальных лиц, в котором содержался призыв «сотрудничать с Национальным советом сопротивления Ирана и его военным крылом — ОМИН». Тем не менее, трудно отрицать факт, что на руках оминовцев — не только кровь иранских чиновников и мирных жителей, но и американских советников. Сомнительно, что сторонники организации отказались от силовых методов борьбы с властью в Иране.

Шаг Помпео, очевидно, рассчитан на то, чтобы избавиться от лишней напряжённости в отношениях с Ираном. Его трактуют как попытку наладить каналы обратной связи с иранским руководством. Тем более, что к всеобъемлющей сделке с Тегераном готов сам Дональд Трамп. Об этом идёт речь в его обращении к нации от 8 января, которое было посвящено иранской проблеме.