Глава Россотрудничества в Сирии: землетрясения добили инфраструктуру Возглавляющий Русский культурный центр в Дамаске Николай Сухов рассказал NEWS.ru, какие вещи необходимы сейчас пострадавшим сирийцам

Фото: предоставлено РЦНК в Дамаске

Николай Сухов

Пока в Турцию отправляются бригады спасателей со всего мира, в куда более бедной и находящейся под санкциями Сирии ситуация после землетрясений 6 февраля не многим лучше. Там тоже идут спасательные работы, но они осложняются нехваткой техники и медикаментов. Министр здравоохранения САР Хассан Геббаш призвал «международное сообщество, ВОЗ и другие организации немедленно оказать всю возможную помощь сектору здравоохранения и другим жизненно важным секторам». Глава Русского дома в Сирии Николай Сухов рассказал NEWS.ru, как россияне могут помочь сирийцам.

— Николай Вадимович, у всех на слуху разрушения в Турции, а что происходит в Сирии? Из новостных сообщений известно, что погибло, по данным Минздрава САР, более 1250 человек, еще свыше 2200 получили травмы. А более подробная информация о разрушениях есть?

— Информации пока немного. Президент Сирии Башар Асад собрал комиссию по ликвидации последствий землетрясений, она будет, вероятно, делать какие-то заявления. Нам известно от живущих в Алеппо, что толчки были очень сильные и даже прочные дома старой постройки начала-середины XX века грозили развалиться. Знаем от главы русскоязычной ассоциации в Алеппо, что он вынужден жить в палатке, поскольку в квартире у него отвалился балкон вместе с куском стены. Но надо понимать, что информация приходит в основном из городов. А что происходит в деревнях, никто не знает, даже власти Сирии, вероятно. Плюс у Дамаска есть стремление все засекречивать. Кроме того, непонятно, кто будет вести подробную статистику. В Сирии раньше существовала система гражданской обороны по образцу СССР, но за время войны она была практически разрушена. Но тут надо понимать, что нынешнее землетрясение в Сирии наложилось на комплекс системных проблем, вызванных невозможностью восстановить инфраструктуру, разрушенную за годы войны. Начиная с 2011 года тут все только разрушалось. Поэтому сейчас в первую очередь надо говорить о максимальной международной помощи. Сирийское правительство на Западе считается изгоем, и пока что незаметно, чтобы кто-то кинулся сюда помогать, кроме России, нескольких соседних арабских стран, а также Ирана. Тегеран в том числе помогает еще и своим союзникам — в провинции Латакия есть несколько поселков, населенных иранскими прокси, которые воевали в Сирии под командованием Тегерана и получили в награду участки земли там.

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

— Какую помощь оказывает Россия?

— Российские МЧС прилетели в 4 утра 7 февраля, на следующий день после катастрофы. Вообще, помощь от России поступает через МЧС, военные обеспечивают транспорт, ряд российских регионов, например Нижегородская область, и ранее сотрудничавшая с Сирией, уже готова отправить гуманитарную помощь. Наш Российский культурный центр (Россотрудничество) дает в Россию информацию о том, что требуется сирийцам. Также посольство Сирии в Москве во главе с послом Башаром Джафари организовало центр сбора гуманитарной помощи. Ее, скорее всего, будут перевозить в САР силами двух сирийских авиакомпаний. В Москве есть сирийская и арабская диаспоры, плюс много сочувствующих Сирии россиян, готовых перечислить пожертвования. Так что кто в Москве хочет помочь Сирии, можно приносить необходимое по адресу: Мансуровский переулок, 4, там находится сирийская дипмиссия.

Фото: МЧС РФ

— Какой-то список необходимых вещей для пострадавших в Сирии есть?

— Список есть. Вот то, что нужно в первую очередь:

спальные мешки;

одеяла;

сухое детское молоко для детей до года и старше;

системы мониторинга инженерных конструкций — цифровые датчики, которые определяют, может ли продолжать стоять здание или его надо обрушить. Ситуация усугубляется тем, что многие здания сильно пострадали во время войны. Их потом починили немного, но прежнюю устойчивость они потеряли;

гидравлические домкраты для подъема обрушенных конструкций и разбора завалов;

медицинские расходники. Тут нужно все. Сирия под санкциями, поэтому нехватка всего. Хотя, казалось бы, на медицинскую сферу санкции не распространяются, но ни одна компания не хочет иметь дело со страной, находящейся под санкциями.

Фото: Stringer/XinHua/Global Look Press

— Помогает ли кто-то Идлибу, Африну — районам, неподконтрольным Дамаску?

— Сейчас возникают политические вопросы — в какие районы и в каких количествах пойдет помощь. Сирийцы уже рассказывают, что помощь, собранная в ОАЭ, уходит на неподконтрольные правительству территории, которые неофициально поддерживает турецкая сторона, тем более Турции сейчас, по понятным причинам, не до Идлиба и других регионов на севере Сирии.

Западной помощи пока не видно, хотя Франция и еще некоторые страны заявили, что собираются поддержать сирийцев. Возможно, имелись в виду сирийцы, живущие в районах, неподконтрольные Дамаску. Хотя как они туда будут завозить что-то — неясно, поскольку в тех местах просто опасно. Из-за этого, кстати, западные организации там практически не работают, все их действия заканчиваются на турецкой границе. Ооновский офис находится, например, в турецком Газиантепе. Затем помощь из Турции через пограничные КПП попадает на территории на севере Сирии, контролируемые Анкарой. А что дальше — непонятно. Иногда, например, товары из гуманитарных посылок всплывают там на местных рынках. Это значит, что она попала в руки местных вооруженных группировок, в основном это «Хаят Тахрир аш-Шам»* (ранее «Джебхат ан-Нусра»*), для нее это бизнес. Думаю, что на Западе прекрасно все это знают и ехать туда особого желания не имеют, поскольку велика вероятность, что сотрудников гуманитарных миссий возьмут там в заложники. Речь идет о таких районах, как Идлиб, Африн.

Также у нас нет никакой информации, что происходит на подконтрольных курдам и США территориях. Хотя думаю, что, поскольку эти территории достаточно удалены от эпицентра землетрясения, их тряхнуло не сильнее, чем Дамаск. В столице Сирии было два сильных толчка ночью и один днем 6 февраля, но обошлось без разрушений.

Фото: Stringer/XinHua/Global Look Press

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