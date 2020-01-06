https://static.news.ru/photo/972d0864-308f-11ea-8665-fa163e074e61_660.jpgМохаммад Джавад ЗарифФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Начался конец присутствия сил США в Западной Азии. С таким заявлением выступил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Вы когда-нибудь видели такое «море человечности» в своей жизни, Дональд Трамп? Вы всё ещё хотите слушать клоунов, которые дают вам советы о нашем регионе? И вы всё ещё думаете, что можете сломить волю этой великой нации и её народа? Начался конец пагубного присутствия США в Западной Азии, — написал политик в Twitter.
Своё сообщение Зариф сопроводил фотографиями многотысячной толпы людей, пришедших на церемонию прощания с генералом Касемом Сулеймани.
Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит 3 января в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».
Как писал NEWS.ru, российский сенатор Алексей Пушков, комментируя резолюцию иракского парламента о выводе иностранных войск, отметил, что США теперь будет сложно действовать в этом регионе.