Геолог предсказал новые разрушительные землетрясения в Турции Профессор Туйсуз: землетрясение в Хатае не является афтершоком, стоит ожидать новых

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай, не является афтершоком после разрушительного удара 6 февраля. Оно стало самостоятельным подземным толчком на линии разлома. Об этом в интервью телеканалу NTV заявил геолог, профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз. По его мнению, в дальнейшем стоит ожидать новых землетрясений подобной мощности.

Это не повторное землетрясение после первого в Кахраманмараше, а самостоятельное, которое спровоцировано произошедшим ранее раскрытием разлома в этом регионе. Вероятно, в дальнейшем стоит ожидать подобных толчков на линии разлома, который пролегает дальше в Средиземное море. Вероятность повторения крупных толчков существует, — сказал ученый.

Он также отметил, что инцидент в Кахраманмараше обнажил разлом, теперь отчетливо проступающий на поверхности. В зоне риска находятся провинции, расположенные с двух сторон от разлома, включая Бингель, Адану и регионы в Восточном Средиземноморье.

В понедельник, 20 февраля, на юго-востоке Турции произошли два землетрясения. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям страны, магнитуда толчков составила 6,4 и 5,8, они зафиксированы с разницей в 17 минут. СМИ сообщали, что в районе Дефне провинции Хатай есть разрушенные дома.

По меньшей мере три человека погибли, 213 пострадали.

Также толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане и Сирии.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения.