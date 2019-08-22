В Турции активно обсуждают усилия бывшего министра по экономическим делам Али Бабаджана по созданию собственной политической партии, которая, как ожидается, окажет мощную конкуренцию президентской Партии справедливости и развития (ПСР). О появлении новой силы, способной нанести ущерб действующему истеблишменту республики, стали говорить сразу после провальных результатов ПСР на муниципальных выборах. Однако с тех пор вокруг намерений Бабаджана так ничего и не прояснилось. Как оказалось — это часть стратегии бывшего соратника Реджепа Тайипа Эрдогана.

Бабаджан был одним из отцов-основателей ПСР, но покинул её в прошлом месяце из-за несогласия с нынешней партийной линией. Источники в его окружении говорят , что новая организация сформируется к концу года. Первые решения по уставу и регламенту, вероятно, будут приняты уже в ноябре.

Али Бабаджан Lu Zhe/Xinhua/Global Look Press

Пока что соратники Бабаджана не спешат раскрывать, кто будет в руководстве партии. Известно только то, что несколько видных представителей академических кругов сделают свой вклад в движение. Группа учёных приступила к исследованию политики ПСР и других политических партий, чтобы получить важные данные для формирования политической линии. Кроме того, ожидается, что некоторые известные экономисты, желающие покончить с финансовыми проблемами Турции, встанут на сторону Бабаджана.

Сторонники нового оппозиционного лидера говорят, что чувствуют ответственность за условия жизни в Турции. Несмотря на то, что некоторые из них были союзниками турецкого президента, они считают, что ПСР, которая недавно отпраздновала свое 18-летие, отказалась от своих базовых принципов и втянула страну в политический и экономический кризис.

Движение Бабаджана находится под пристальным наблюдением ПСР. В проправительственных СМИ даже циркулировали сообщения: партия Эрдогана надеялась, что её потенциальная конкурентка сделает фальстарт. Несмотря на то, что никто не хочет в этом признаваться, но ясно — новое движение заставляет паниковать функционеров ПСР.

Некоторые члены ПСР проявляют осторожность в своих комментариях ситуации, но проправительственные обозреватели говорят, что позиция ПСР предсказуема, и что Эрдоган обязательно ударит по своему бывшему соратнику и назовёт его и его потенциальных однопартийцев «предателями» во время общенациональных встреч в сентябре.

Медлительность «авторов» новой политической силы объясняется желанием сэкономить свои ресурсы и подготовить детали политического плана, который может стать политической и экономической панацеей для Турции.

Конечно, маловероятно, что новая партия сможет «увести» голоса у прокурдской Народно-демократической партии (НДП), но, безусловно, есть шансы привлечь электорат ПСР, проживающий в курдских районах республики, говорят аналитики. Будущие лидеры партии знают про такой расклад и уверены, что большинство курдских избирателей на юго-востоке Турции пойдут за бывшим министром по экономическим делам. Внимательность новой партии и недоверие многих курдов к ПСР благодаря чисткам среди мэров и постоянным гонениям могут дать партии Бабаджана хорошие позиции для расширения электоральной базы.

О партийных амбициях давал знать и бывший министр иностранных дел Турции и экс-премьер-министр Ахмет Давутоглу. После провала ПСР на муниципальных выборах он опубликовал манифест, в котором сказал, что правящая партия нуждается в новом подходе к политике. Давутоглу не только призвал ПСР пересмотреть принадлежность президента Эрдогана к структуре, но и осудил альянс правящей партии с Партией националистического движения, предупреждая, что официальная Анкара дрейфует всё дальше и дальше от принципов свободного рынка. По словам бывшего премьера, партия президента «вынуждена столкнуться с реальностью снижения общественной поддержки» из-за «высокомерной» политики её лидера.

Эрдогану Давутоглу припомнил и то, что тот пытается сохранить контроль над политической повесткой и уничтожить любые признаки оппозиции, особенно после беспрецедентных поражений ПСР в крупных городах на локальных выборах. На совести президента Турции и состояние экономики, которая сейчас находится на очень низком уровне из-за падения национальной валюты и постоянного риска американских санкций.

Впрочем, как сможет ответить Эрдоган на появление новой политической силы, пока остается загадкой.