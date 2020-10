Эрдоган впадает в зависимость от политического тандема

Бахчели играет всё более активную роль в государстве, говорят исследователи MEI. По их словам, в то время как Эрдоган теряет позиции в опросах общественного мнения, лидер ПНД, наоборот, улучшает собственные показатели. Сам альянс возник после всеобщих выборов в июне 2015 года, по итогам которых президентская Партия справедливости и развития (ПСР) впервые за более чем десятилетие потеряла своё парламентское большинство и была вынуждена пойти на коалиционный вариант.

Поддержка со стороны Бахчели также имела решающее значение в 2017 году, когда турецкий избиратель должен был в рамках референдума решить вопрос с предоставлением Эрдогану широких полномочий и фактическим преобразованием парламентской системы в суперпрезидентскую. А в 2018-м благодаря лидеру ПНД Эрдоган смог переизбраться на пост президента. В условиях падения собственных рейтингов и популярности ПСР у главы турецкого государства остаётся не так много вариантов, кроме как работать с националистической партией, чтобы укрепить свою электоральную базу, считают в MEI.

Кроме того, тандем Эрдогана и Бахчели, как отмечают американские исследователи, нацелен на то, чтобы подорвать позиции курдской Народно-демократической партии (НДП) и некоторых других мелких политических организаций, а также привлечь на свою сторону сомневающихся избирателей. Однако об успешности подобной схемы говорить сложно. В докладе MEI отмечается, что, сближаясь с лидером ПНД, турецкий лидер существенно ослабляет собственную власть.

Девлет Бахчели

