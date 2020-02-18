https://static.news.ru/photo/144825e0-52fa-11ea-968d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкие власти не удовлетворены переговорами с Россией по Идлибу. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Анкара готова начать военную операцию в регионе «в любую минуту», сообщает РИА Новости.

Если страны, с которыми мы ведём переговоры, не сделают в Идлибе, что нужно, то мы сами сделаем это. Пока мы не получили результата переговоров, который бы нас удовлетворял, — заявил Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Глава Турции отметил, что связывался с американским президентом Дональдом Трампом и обсудил возможные действия.

Мы решительно настроены превратить Идлиб в безопасное место и для мирных жителей, и для Турции, чего бы это ни стоило, — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, режим Асада пока не понимает решимость Турции.

Первый этап переговоров по ситуации в Идлибе прошёл на прошлой неделе в Анкаре. Второй этап — 17 и 18 февраля в Москве. NEWS.ru сообщал, что представители России и Турции не сделали каких-либо официальных заявлений.