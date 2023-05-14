Эрдоган срочно покинул Стамбул перед окончанием выборов в Турции

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган срочно покинул Стамбул перед объявлением итогов выборов главы государства, сообщает портал Haberler.com. Он отправился в свою резиденцию в Анкаре. Ранее Эрдоган заявлял, что планирует следить за результатами всеобщего голосования в Турции из Стамбула.

Самолет Эрдогана приземлился в столичном аэропорту в 15:15 по местному времени (совпадает с московским). Оттуда он проследовал в президентский комплекс Бештепе. Выборы завершились в 17:00.

Эрдоган проголосовал на выборах главы страны на участке в Стамбуле днем 14 мая. Он заявил, что выборы проходят без проблем. Конкурент Эрдогана Кемаль Кылычдароглу ранее также прибыл на свой избирательный участок в Анкаре.

Голосование на президентских и парламентских выборах в Турции началось 14 мая в 08:00. Оно продлится сутки. На пост главы государства, помимо Эрдогана, претендуют представитель объединенного оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Накануне Эрдоган заявил, что будет готов покинуть свой пост, если не получит поддержку большинства на президентских выборах. По его словам, он и его партия посчитают выборы легитимными даже в случае победы лидера оппозиции. В то же время Эрдоган выразил уверенность, что его кандидатура получит большинство голосов на выборах.