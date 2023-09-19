Эрдоган назвал Карабах азербайджанским Эрдоган: Турция поддержала переговоры между Азербайджаном и Арменией

Фото: Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Турция поддержала переговоры между Азербайджаном и Арменией, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Генассамблеи ООН. Он добавил, что Карабах является территорией Азербайджана.

Армения недостаточно пользуется этой исторической возможностью. Мы надеемся, что будет подписано всеобъемлющее мирное соглашение между двумя странами, — сказал президент Турции.

МИД Турции до этого заявил, что Азербайджан был вынужден начать боевые действия в Карабахе, поскольку Армения на протяжении многих лет устраивала многочисленные нападения и провокации. В ведомстве подчеркнули, что боевые действия направлены против военных формирований Армении, а не против мирных жителей региона.

Минобороны Азербайджана сегодня объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.

На этом фоне в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия» по нормализации обстановки. В ответ представители Министерства обороны Армении заявили, что вооруженный контингент республики не дислоцируется на территории Карабаха.