Эрдоган допустил нормализацию отношений с Сирией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не исключает нормализацию отношений с Сирией в ближайшее время, передает агентство Anadolu. По словам главы государства, в политике «не бывает обид». Турецкий лидер при этом добавил, что никто не может помешать Анкаре обеспечить безопасность своих границ.

В ближайший период, наподобие того, как начался процесс с Египтом, так же может начаться и аналогично с Сирией. В политике не бывает обид, — сказал Эрдоган.

Турецкая армия на севере Сирии и Ирака провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Уровень государственных отношений России и Турции позволяет урегулировать разногласия по Сирии путем переговоров, ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он признал, что обсуждение может быть тяжелым и долгим. Пресс-секретарь президента также напомнил, что Москве и Анкаре уже удавалось «купировать» несогласие в прошлом.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в свою очередь отметил, что Москва готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции Башара Асада и Тайипа Реджепа Эрдогана. По его словам, для такой встречи «должны созреть» соответствующие условия.